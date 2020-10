Voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François ter discussie binnen Pro League: overleven ze de algemene vergadering?

Een aantal leden van de Pro League hebben gevraagd om de posities van CEO Pierre François en voorzitter Peter Croonen tegen het licht te houden op de bestuursvergadering van woensdag. Het valt niet uit te sluiten dat hun mandaat stopgezet wordt, al dan niet op het einde van het seizoen.

De manier waarop de competities in 1A en 1B in de nasleep van de eerste corona-uitbraak in ons land werden afgewikkeld, laat zijn sporen na. De rol van François, sinds 2015 CEO van de profliga, en voorzitter Croonen, die vorig jaar aantrad als voorzitter, in die pijnlijke soap en de daarmee gepaard gaande imagoschade werd door verschillende leden van de Pro League openlijk in vraag gesteld.

STVV, Cercle Brugge, OH Leuven, Beerschot en Waasland-Beveren nemen het leidende duo slecht management kwalijk en stellen hun positie in vraag. Dat doen ze door het officieus als aandachtspunt op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. De voorbije weken zou François gepolst hebben om zijn mandaat, dat in juni 2021 afloopt, met twee jaar te verlengen. Vermoedelijk zal de leden van de Pro League woensdag gevraagd worden daarover standpunt in te nemen. Ook de Pro League-voorzitter staat ter discussie. Het mandaat van Croonen loopt eveneens tot medio 2021.

Cercle Brugge en OH Leuven proberen opnieuw in raad van bestuur te raken

Ook zal woensdag gestemd worden over het vrije mandaat binnen de raad van bestuur van de Pro League. Er zijn twee kandidaten: Vincent Goemaere en Peter Willems, respectievelijk voorzitter van Cercle Brugge en CEO van Oud-Heverlee Leuven.

In juli raakten zeven van de acht mandaten in de raad van bestuur ingevuld. Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Alexandre Grosjean (Standard), Ronny Verhelst (KV Kortrijk) en Sven Jacques (Antwerp) kregen als nieuwkomers voldoende stemmen, Michel Louwagie (AA Gent), Mehdi Bayat (Charleroi) en Eddy Cordier (Zulte Waregem) verlengden hun mandaat.

Grepen toen naast een zitje: Walter Damen (Beerschot), Peter Willems (OHL), David Meekers (STVV), Paul ­Allaerts (Moeskroen) en Vincent Goemaere (Cercle Brugge). Zij haalden de vereiste meerderheid van 50 procent niet. Drie maanden later wagen twee van hen nogmaals hun kans. Willems en Goemaere proberen woensdag alsnog toe te treden tot de raad van bestuur. In principe is er slechts plaats voor een achtste lid, maar de statuten voorzien een maximum van negen mandaten.