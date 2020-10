PSV stunt op transfermarkt: Mario Götze ondergaat medische tests in Eindhoven

PSV staat op het punt om Mario Götze (28) aan te trekken. De aanvallende middenvelder ondergaat op dit moment medische tests in Eindhoven. Götze was deze zomer einde contract bij Borussia Dortmund. In 2014 scoorde hij nog de enige goal in de WK-finale tussen Duitsland en Argentinië. Er ligt een contract van twee jaar klaar voor hem bij de lampenclub.

Eerder op de avond had PSV ook al bekendgemaakt dat het Marco van Ginkel huurt van Chelsea. De middenvelder krijgt van zijn Engelse club de ruimte om in Eindhoven de volgende stap in het herstel van zijn knieblessure te zetten. Zijn contract in Londen loopt medio 2021 af.

Het is voor Van Ginkel de vierde periode in dienst van de club uit Eindhoven, waarmee hij twee keer landskampioen werd. In 2018 nam Van Ginkel als aanvoerder voor het laatst afscheid bij PSV. Sindsdien speelde de Nederlander door een slepende knieblessure geen enkele officiële wedstrijd meer. Van Ginkels laatste optreden bij Chelsea was het League Cup-duel met Swindon Town in september 2013.