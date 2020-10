Coronacommissaris Pedro Facon moet barometer uitwerken

Het werd dan toch geen viroloog. Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is aangesteld als coronacommissaris. Een van de eerste heikele dossiers die hij op zijn bord krijgt, is het uitwerken van de coronabarometer.

De aanstelling van Facon als coronacommissaris werd maandagavond officieel bekendgemaakt op de persconferentie van het Overlegcomité, waar ook strengere maatregelen werden aangekondigd.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde Facon ‘een van de sleutelfiguren in de eerste golf’. Hij heeft er volgens de premier ‘mee voor gezorgd dat onze ziekenhuizen niet overspoeld zijn’.

Facon zal worden bijgestaan door Carole Schirvel. Zijn mandaat loopt voor een periode van twaalf maanden, en is verlengbaar voor periode van zes maanden. Facon en Schirvel zullen op hun beurt worden bijgestaan door een inter- en multidisciplinair wetenschappelijk comité.

Barometer

De Covid-commissaris krijgt als één van de belangrijkste eerste opdrachten het uitwerken van de coronabarometer. De regels per sector moeten in de barometer geïntegreerd worden. ‘Zo moet bij elke fase van de barometer volledig duidelijk zijn welke specifieke maatregelen in de verschillende sectoren gelden’, klinkt het in een toelichting bij de aanstelling.

Wanneer die barometer van kracht wordt, staat nog niet vast. In de toelichting staat voorlopig alleen dat dit gebeurt ‘zodra de barometer volledig is uitgewerkt’, en er een ‘stresstest’ is uitgevoerd.

Riziv

De 39-jarige Facon begon zijn carrière bij het Riziv, en werd in oktober 2014 kabinetschef Gezondheidszorg bij toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). In 2017 stapte hij over naar de administratie om er directeur-generaal te worden.

In de beginperiode van de gezondheidscrisis tekende Facon mee het plan uit dat ziekenhuizen voorbereidde op de grote golf aan coronapatiënten. Daarvoor kreeg hij lof vanop alle banken. In een interview met De Standaard bekritiseerde hij onder meer het ‘gebrek aan commando’.Nu moet hij zelf dat centrale commando belichamen.