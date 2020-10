Les over onafhankelijkheid kost leerkracht in Hongkong zijn job

Een leerkracht lager onderwijs is in Hongkong ontslagen nadat hij ervan beschuldigd werd pro-onafhankelijke lessen voor te bereiden. Volgens het onderwijsbureau van Hongkong overtrad hij de grondwet. Carrie Lam noemt zijn inbreuk op de wet ‘een ernstige zaak’.

Een leerkracht lager onderwijs in Hongkong is voorgoed verbannen uit het onderwijs. Dat meldt Chan Siu Suk-fan,bestuurder in het departement Onderwijs, dinsdag op een persconferentie. Volgens het onderwijsbureau had de onderwijzer ‘plannen om de onafhankelijkheid te propageren’. Een lessenpakket, waarin vrije meningsuiting en de verboden partij Hongkong National Party aan bod kwam, zou aan de basis van het ontslag liggen.

De grootste onderwijsvakbond van Hongkong is niet te spreken over het ontslag. De ‘Hong Kong professional Teachers’ Union’ noemt het onderzoek in verschillende statements op Facebook ‘eenzijdig’ en belooft de leerkracht bij te staan in hoger beroep. De vakbond uit ook zijn bezorgdheid over de groeiende intimidatie van onderwijzers.

Nooit eerder werd een leerkracht om deze redenen ontslagen, benadrukt Carrie Lam. Volgens de bestuurster van Hongkong bevestigt dat net de ‘ernst van de aanklacht’. ‘Als leerkrachten hun macht misbruiken om de reputatie van ons land te besmeuren, dan is dat een zeer ernstige zaak’, zei ze op televisie. Het valt niet uit te sluiten dat er nog ontslagen zullen volgen. Het onderwijsbureau ontving tussen juni en augustus dit jaar al 247 klachten, weet de Hongkong Free Press.

Actievoeren voor de onafhankelijkheid van Hongkong is verboden onder de controversiële veiligheidswet die drie maanden geleden is aangenomen. Overtreders riskeren een levenslange gevangenisstraf. Het incident dateert echter al van voor de veiligheidswet, maar volgens de autoriteiten overtrad de leerkracht met zijn lessenpakket de grondwet van het land.

Met de veiligheidswet versterkte China zijn greep op het schiereiland. Protest tegen de politiek van China in Hongkong wordt streng in de kiem gesmoord. Joshua Wong, de bekenste jongerenactivist in Hongkong, werd twee weken geleden opgepakt en zat vijf dagen vast. Hij is vrij onder voorwaarden. Zo mag hij Hongkong niet verlaten.