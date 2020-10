Onduidelijkheid over aantal slachtoffers van storm Alex: gevonden lichamen komen mogelijk van kerkhoven

De materiële schade van de storm Alex lijkt nog zwaarder dan eerst vermoed. In Italië en Frankrijk zou de schade in de miljarden euro. In Frankrijk vielen vier doden, in Italië zijn acht lichamen gevonden, al is nu onduidelijk of alle gevonden lichamen slachtoffers van de storm zijn. Mogelijk gaat het ook om een aantal lijken die weggespoeld zijn vanop Franse kerkhoven.

Zware regenval en stormen sloegen het afgelopen weekend hard toe in het noordwesten van Italië en het zuiden van Frankrijk. Straten stroomden over, bruggen stortten in en meerdere mensen kwamen om. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk.

Meegespoeld

Op de kust van Ligurië, waar de voorbije dagen meerdere lichamen aanspoelden, werd volgens het persbureau Ansa een achtste lichaam op het strand ontdekt. Maar volgens de prefect van het Franse departement Alpes-Maritimes waren zeker vier van die lichamen al in verregaande staat van ontbinding. Volgens de prefect komen ze waarschijnlijk uit doodskisten die bij de zware overstromingen meegesleurd zijn vanop kerkhoven in het zuiden van Frankrijk.

‘Het gaat niet om recente overlijdens’, zegt prefect Berbard Gonzales mee. ‘Het gaat om oude lijken die zouden kunnen overeenkomen met lijken van overstroomde kerkhoven in Frankrijk.’ Identificatie is aan de gang’, klonk het eerder bij de kustwacht van het Italiaanse Imperia, ‘Maar die verloopt moeizaam aangezien de lichamen zonder kleren werden aangetroffen.’

Schade

Alleen al in de bijzonder hard getroffen regio Piëmont wordt de schade op 1 miljard euro geraamd, zo maakte de president van Piëmont, Alberto Cirio, dinsdag bekend. In Italië werden naast Piëmont ook met name de regio’s Valle d’Aosta en Ligurië hard geraakt.

In Frankrijk zaten maandagmorgen zo’n 5.000 huishoudens nog zonder elektriciteit. Door de overstromingen zijn ook ondergrondse kabels vernield. ‘Dit is zeer uitzonderlijk’, meldt Marianne Laigneau, directievoorzitter van energieleverancier Enedis. ‘We hebben nooit eerder dergelijk verwoestend fenomeen gezien, met sommige sites die zelfs ontoegankelijk zijn geworden.’