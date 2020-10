Drie verdachten van Rwandese genocide aangehouden

De federale gerechtelijke politie heeft drie mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in 1994 in Kigali. Drie personen van Rwandese afkomst zijn aangehouden.

De drie huiszoekingen, die dinsdag 29 en woensdag 30 september 2020 werden uitgevoerd, gingen over ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in Rwanda tijdens de genocide op de Tutsi’s in 1994.

Afgelopen maandag heeft de Raadkamer van Brussel twee betrokkenen aangehouden. De derde zou onder voorwaarde van een enkelband aangehouden zijn.

De aanhoudingen gebeurden naar aanleiding van enkele onderzoeken die door de federale gerechtelijke politie werden gevoerd.