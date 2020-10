Raad van State dwarsboomt stadiondossier van Club Brugge

Er mag geen nieuw stadion gebouwd worden langs de Blankenbergse Steenweg. Dat heeft de Raad van State beslist. Het arrest legt een bom onder het stadiondossier van Club Brugge.

Een nieuw stadion voor Club Brugge, oefenvelden, een parking en een bedrijventerrein: dat mocht er allemaal komen op de lap grond tussen de N31 en de Blankenbergse Steenweg in Brugge. De Vlaamse overheid keurde daarvoor in 2017 een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed. Maar na beroep van enkele projectontwikkelaars, grondeigenaars, landbouwers en milieuverenigingen heeft de Raad van State dat plan vernietigd.

De beslissing betekent een ramp voor het stadionproject van Club Brugge. Hoewel Club en het Brugs stadsbestuur in januari rechtsomkeer maakten en beslisten om een nieuw stadion te bouwen op de bestaande Jan Breydelsite, zijn ook de gronden aan de Blankenbergse Steenweg nog steeds van levensbelang voor het project. Daar zouden immers het nieuwe stadion voor Cercle Brugge en de nieuwe oefenvelden komen. Maar dat plan gaat dus niet door.

‘Dit is echt geen goed nieuws’

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) spreekt over een ramp. ‘Dit is echt geen goed nieuws en ik heb de voorzitters van beide clubs dan ook onmiddellijk verwittigd. Tegen deze beslissing kunnen we niet in beroep gaan en een nieuwe procedure zou jaren in beslag nemen. Voor de oefenvelden is er eventueel een alternatieve locatie, maar voor een stadion zijn er op korte termijn geen gronden beschikbaar.’

Het is dan ook maar de vraag of Club Brugge, dat dit najaar een omgevingsvergunning zou aanvragen, tegen de zomer van 2023 kan beginnen met bouwen. Het stadsbestuur gaf immers garanties aan Cercle dat het steeds over een stadion zou kunnen beschikken.

‘Definitief weer naar af’

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere reageerde sereen maar kordaat op de beslissing van het Grup. ‘Een verrassing is dit niet voor mij, als Club niet kan bouwen aan de Blankenbergse Steenweg, waarom Cercle dan wel? Ik heb veel geleerd van mijn opa maar vooral dat het eerst op papier moet staan en dat is nog maar eens bewezen. De burgemeester heeft mij gebeld en aan zijn ontgoochelende reactie te horen is dit definitief en weer naar af.’

‘Ook voor Club is dit een heel groot probleem. Hoe het nu verder moet? Wij willen ons constructief opstellen en meewerken aan een oplossing maar blijven ook op ons standpunt en gaan dus niet weg op Jan Breydel. Er zijn destijds akkoorden gemaakt en die willen wij gerespecteerd zien. Ik heb naast de Blankenbergse Steenweg voor Cercle altijd nog twee pistes weerhouden: het kanaaleiland in de buurt van het station aan de Brugse ring en uiteraard ook het Jan Breydelstadion. Voorlopig blijven wij dus waar we zijn.’