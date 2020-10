Kans dat Dries Mertens tegen Engeland kan spelen wordt steeds kleiner: Rode Duivel in quarantaine in Napels

De kans dat Dries Mertens zondag en volgende week woensdag kan spelen voor de Rode Duivels in de belangrijke Nations League-duels in Engeland en IJsland wordt steeds kleiner. Op dit moment zit de aanvaller in quarantaine met de rest van zijn team in Napels. Andere landen met spelers van Napoli in hun selectie, roepen alvast vervangers op. Voor de Rode Duivels zou de afwezigheid van Mertens slecht nieuws zijn, zeker aangezien met Eden Hazard een andere certitude voorin ook al afwezig is.

Mertens is samen met zijn club Napoli op last van de gezondheidsautoriteiten in quarantaine gegaan nadat binnen de club drie personen positief testten op corona. De vrees bestaat dat zich op korte termijn nieuwe coronabesmettingen bij de club aandienen. Dat lijkt een gevolg van de thuiswedstrijd tegen Genoa (6-0), de club waar inmiddels ruim twintig besmettingen zijn gemeld. Afgelopen zondag mocht Napoli om die reden ook al niet afreizen naar Turijn voor de topper tegen Juventus, waardoor een 3-0-nederlaag dreigt.

Napoli zou zich nu veertien dagen willen afzonderen op hotel. Bij de Belgische voetbalbond wachten ze af. Woordvoerder Stefan Van Loock meldt dat Mertens “voorlopig” in Napels moet blijven. Hoe dan ook lijkt de kans dat hij nog in actie zal kunnen komen voor de Rode Duivels steeds kleiner te worden. Andere landen die in hetzelfde schuitje zitten zien de bui al hangen en hebben vervangers opgeroepen. Bij Nigeria is Genk-spits Paul Onuachu bij de selectie gekomen in plaats van Napoli-aanvaller Victor Osimhen, Senegal rekent al niet meer op Kalidou Koulibaly en in Spanje hebben ze laten weten ze dat ze geen beroep zullen doen op middenvelder Fabian Ruiz.

Mertens werd opgeroepen voor de komende interlands thuis tegen Ivoorkust (donderdag, vriendschappelijk) en in Engeland (zondag, Nations League) en IJsland (volgende week woensdag, Nations League). Vooral voor de wedstrijden tegen Engeland en IJsland, cruciaal voor de Nations League, zouden de Belgen Mertens kunnen gebruiken. Zeker nu zijn maatje voorin Eden Hazard ook al niet kan meedoen door blessure.