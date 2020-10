Maandagavond is in het noorden van de provincie Antwerpen een tornado aan grond gekomen, dat bevestigt Noordweerbenelux op Twitter. Daarnaast waren er ook felle onweersbuien die soms gepaard gingen met hagel. Het gebeurt zelden dat er in ons land een windhoos ontstaat. Bekijk de indrukwekkende beelden in de video hierboven.