Bpost-baas zegt te kunnen reizen, maar moet voorzichtig zijn met transparantie

Jean-Paul Van Avermaet, ceo van Bpost, zegt in de Kamer dat hij in staat en bereid is om te reizen voor zover dit nodig is in zijn functie. ‘Het coronavirus is mijn enige beperking’. Over het onderzoek naar kartelafspraken kan hij, op advies van zijn raadsmannen en wettelijke beperkingen, weinig kwijt.

Van Avermaet, die in de parlementaire commissie overheidsbedrijven dinsdagochtend toelichting gaf over de strategie van Bpost en de vele vragen die er rond zijn persoon zijn, maakte het parlement niet veel wijzer. Na de presentatie van Van Avermaet waarbij hij beloofde ‘samen te werken aan een duurzame toekomst voor het bedrijf’, stak Michaël Freilich (N-V-VA) meteen van wal: ‘Laat ons de olifant in de kamer benoemen.’ Die olifant, dat zijn de kartelonderzoeken in de beveiligingssector die momenteel gevoerd worden door zowel de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), als het Amerikaanse Department of Justice (DoJ). Van Avermaet is daarin een hoofdverdachte in zijn rol als toenmalig clustermanager bij G4S. Minister Philippe De Backer (Open VLD) was daar niet van op de hoogte, bleek in september.

De ceo verdedigde zich dat hij er bewust voor gekozen had om het aanvankelijk alleen over de strategie van Bpost te hebben. Het parlement moet zich bewust zijn van dat belang, vindt hij. Al zeker omdat het bedrijf in volle transformatie zit. Dat belette niet dat hij na zijn exposé van een achttal commissieleden vragen kreeg over zijn functioneren.

Manager zonder stress en zorgen

Van Avermaet zei dat hij op 8 april voor het eerst van het onderzoek lucht kreeg toen hij vragen van de concurrentiewaakhond BMA ontving. ‘Ik heb toen de bevoegde personen bij Bpost ingelicht alsook mijn voormalige werkgever G4S.’ Wie die ‘bevoegde personen’ waren, lichtte hij niet toe. Waarom deze informatie niet doorstroomde naar minister De Backer blijft onduidelijk.

De Bpost-ceo zijn strategie was er duidelijk één van over te komen als een manager zonder stress en zorgen die gefocust was op zijn job. Hij gelooft niet dat het onderzoek zijn functioneren binnen het overheidsbedrijf in de weg staat. ‘Ik zal het bedrijf op dezelfde manier leiden als tijdens covid en ervoor.’

‘Geen reisbeperkingen’

De Kamerleden wilden ook weten of Van Avermaet in staat is om vrij te reizen. Door het lopende onderzoek was daar onduidelijkheid over, terwijl de functie vereist dat de ceo op elke moment in staat moet zijn om naar alle dochterondernemingen van Bpost te reizen. Dat werd in september meteen duidelijk toen de ceo van het Amerikaanse Radial, een belangrijke dochteronderneming en groeimotor voor BPost, onverwacht opstapte. Van Avermaet verzekert de Kamer dat hij ‘in staat en bereid is’ om de nodige reizen te doen. ‘De enige beperking daarbij is het coronavirus’, aldus de ceo.

SP.A-volksvertegenwoordigster Melissa Depraetere drong ook opnieuw aan op duidelijkheid over de kwestie van dubbele functies bij Bpost. Van Avermaet liep een tijd gelijk met de vorige ceo Koen Van Gerven, die actief bleef tot 26 februari. Van Avermaet, die in januari startte bij Bpost, zou bovendien ook nog tot eind februari op de loonlijst van G4S hebben gestaan. Volgens de Bpost-ceo gaat het om een ‘spijtig misverstand’. Het geld dat hij na zijn aantreden bij Bpost nog van G4S had gekregen, was volgens hem de uitbetaling van wettelijke vakantiedagen. ‘G4S had zelf voorgesteld het zo te doen en had me gezegd dat ik niet mijn tegenopzeg moest geven’, zei hij daarover. Van Avermeat bevestigt ook dat hij op 13 januari ten volle van start is gegaan bij Bpost, omdat dit hem de kans had gegeven zich in te werken. Hij voegde eraan toe dat dit ook in andere bedrijven gebruikelijk is met het oog op een vlotte overgang.

Onderzoek afwachten

Over de vraag of hij transparant zal zijn over verdere ontwikkelingen in de onderzoeken die met hem te maken hebben, maakte hij geen harde belofte. Volgens hem kan hij wat het Amerikaans onderzoek betreft niet veel zeggen, dit op advies van zijn raadsman. ‘Je bent beperkt in wat je mag zeggen op straffe van sancties zegt mijn raadsman. Ik ken die wetgeving persoonlijk ook niet.’ Ook ten aanzien van de Belgische wetgeving was er een probleem. ‘Mijn vrijheid informatie te geven is beperkt, begrijp ik van mijn raadsmannen.’

Hij gaf voorzichtig mee dat er nog een andere kwestie speelde: mocht dat nodig zijn, moest hij zich ook nog kunnen verdedigen. ‘Tot nu toe krijg ik van de BMA schriftelijke vragen. Ik heb nog niet te horen gekregen dat ik inbreuken zou begaan hebben’, zei Van Avermaet die herhaalde dat hij het volste vertrouwen had in de goede afloop van het dossier.

Ook de aanwezige parlementsleden spraken eerder al hun vertrouwen uit in het onderzoek. Christian Leysen (Open VLD), die onder Johnny Thijs nog in de Raad van Bestuur van Bpost zetelde, wees op het belang van het bedrijf voor ons land. ‘Moeten wij dat imago naar beneden halen?’, vroeg hij, nadat onder andere Maria Vindevoghel (PVDA) zich afvroeg of de Bpost-ceo al had stilgestaan bij de imagoschade die Van Avermaet het overheidsbedrijf had berokkend.

Straks is het woord aan de parlementsleden voor hun repliek. Die parlementsleden zijn ook bezorgd over de dienstverlening bij Bpost, de werkomstandigheden en de prijsstijgingen.