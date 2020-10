Twaalf maanden cel voor Tomorrowland-dealster

De Brusselse correctionele rechtbank heeft een gevangenisstraf van twaalf maanden met probatie-uitstel uitgesproken tegen een vrouw die drugs had gedeald op het festival Tomorrowland. De vrouw was op de terugweg naar huis betrapt door de politie en bekende de feiten. Volgens haar advocaat heeft ze haar leven intussen op de juiste rails gezet.

Het was de lokale politie van Dilbeek die de 30-jarige vrouw op 28 juni tegenhield omdat ze op zeer sportieve wijze door de gemeente reed. Toen de agenten de vrouw, die opgefokt leek, vroegen of ze drugs bij had, bekende ze meteen dat ze cocaïne op zak had. Het bleek te gaan om een kleine hoeveelheid, 7,87 gram, maar de vrouw verklaarde ook dat die niet alleen voor eigen gebruik bedoeld was. Naar eigen zeggen was ze al een vijftal jaar verslaafd, verkocht ze sinds vijf maanden om haar eigen gebruik te kunnen bekostigen en bracht het handeltje haar zo’n 750 euro per maand op.

‘Mevrouw is cocaïneverslaafd geraakt toen ze in Zweden als escorte werkte’, pleitte haar advocaat. ‘Haar arrestatie heeft haar doen beseffen dat ze fout bezig was en sindsdien neemt ze geen drugs meer. Ze heeft een job als poetshulp en is sinds kort medezaakvoerder van een poetsbedrijf.’