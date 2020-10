Pedro Facon topfavoriet om coronacommissaris te worden

Het Overlegcomité buigt zich vanmiddag over de aanstelling van een coronacommissaris. Pedro Facon, topambtenaar bij de FOD Volksgezondheid, ligt in poleposition.

Het was een onderdeel van het regeerakkoord van de regering-De Croo: een nieuwe coronacommissaris moet het gezicht en de coördinator worden van de strijd tegen corona.

Vanmiddag buigt het Overlegcomité, waar de federale en deelstatelijke regeringen samenkomen, zich over de evolutie van de epidemie. Ook de benoeming van de coronacommissaris staat op de agenda.

Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is de grote favoriet. Dat meldt Le Soir en wordt bevestigd aan De Standaard.

Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) noch dat van premier Alexander De Croo (Open VLD) wil iets kwijt. Facon was niet bereikbaar voor commentaar.

‘Gebrek aan commando’

De 39-jarige Facon begon zijn carrière bij het Riziv, en werd in oktober 2014 kabinetschef Gezondheidszorg bij toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). In 2017 stapte hij over naar de administratie om er directeur-generaal te worden.

In de beginperiode van de gezondheidscrisis tekende Facon mee het plan uit dat ziekenhuizen voorbereidde op de grote golf aan coronapatiënten. Daarvoor kreeg hij lof vanop alle banken. In een interview met De Standaard bekritiseerde hij onder meer het ‘gebrek aan commando’.

Indien hij tot coronacommissaris benoemd wordt, zal hij zelf dat centrale commando moeten belichamen. De definitieve beslissing daarover moet dus nog vallen.