Nobelprijs voor Fysica 2020 voor onderzoek naar zwarte gaten

De ene helft van de Nobelprijs voor Fysica 2020 gaat naar Roger Penrose voor zijn onderzoek naar zwarte gaten, de andere helft naar Reinhard Genzel en Andrea Ghez voor de ontdekking van een supermassief compact object in het midden van ons melkwegstelsel.

De prijs ging dit jaar over ‘de duisterste geheimen van het universum’, zwarte gaten.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

De Engelsman Penrose (1931) doctoreerde aan Cambridge University en is nu professor wiskunde in Oxford. Hij bestudeerde de relativiteitstheorie van Albert Einstein via wiskundige methoden en bewees zo dat die theorie leidt naar het ontstaan van zwarte gaten. Hij wint de Nobelprijs ‘voor de ontdekking dat de vorming van zwarte gaten een robuuste voorspelling is van de algemene relativiteitstheorie’.

Roger Penrose – awarded this year’s #NobelPrize in Physics – was born in 1931 in Colchester, UK.



He is a professor at @UniofOxford, UK.https://t.co/Jm9iOU99N3 pic.twitter.com/Vsm7xHZivv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

De Duitser Genzel (1952) doctoreerde aan de universiteit van Bonnes en geeft nu les in Beieren en Californië. Andrea Ghez (1965) is Amerikaans en doctoreerde in Californië en is nu professor in Los Angeles. Henzel en Ghez ontdekten een onzichtbaar en supermassief object in het midden van ons melkwegstelsel. ‘Een supermassief zwart gat is de enige bekende verklaring’, schrijft de organisatie. Zij krijgen de prijs ‘voor de ontdekking van een supermassief compact object in het centrum van ons melkwegstelsel’.

Andrea Ghez, awarded the 2020 #NobelPrize in Physics, was born in 1965 in the City of New York, USA.



She is a professor at @UCLA, Los Angeles, USA. https://t.co/I3XbnIwzYB pic.twitter.com/9dg1t2vAyL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

‘Ik hoop dat ik andere jonge vrouwen in het domein kan inspireren’, zei Ghez na de uitreiking. ‘Het is een domein met zo veel leuke dingen, en als je gepassioneerd bent door wetenschap is er zo veel dat je kunt doen.’

Andrea Ghez, awarded the 2020 #NobelPrize in Physics, was born in 1965 in the City of New York, USA.



She is a professor at @UCLA, Los Angeles, USA. https://t.co/I3XbnIwzYB pic.twitter.com/9dg1t2vAyL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Zowel Genzel als Ghez leiden een groep astronomen die al sinds de jaren negentig het centrum van het melkwegstelsel bestuderen. Beide groepen hebben iets onzichtbaars en zwaars ontdekt, wat de groepen sterren in de buurt doet ronddraaien.

Penrose vulde dan weer de theorie van Einstein aan op een manier dat de geestesvader van de relativiteitstheorie niet kon inbeelden – Einstein geloofde niet dat die konden bestaan. In 1965, tien jaar na Einsteins dood, toonde Penrose het tegengestelde aan.

De prijzen werden aangekondigd in de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen in Stockholm. Ze krijgen in totaal 10 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 950.000 euro) waarvan één helft naar Roger Penrose gaat en de andere helft naar Reinhard Genzel en Andrea Ghez.

Ze volgen daarmee de Canadees James Peebles en de Zwitsers Michel Mayor en Didier Queloz op. Zij kregen de prijs vorig jaar ‘voor bijgedragen aan ons begrip van de evolutie van het heelal en de plek van de aarde in de kosmos’.