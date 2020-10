België heeft voldoende stock virusremmer remdesivir, Nederland zit zonder

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan Nederlandse ziekenhuizen. In België is er nog genoeg voorraad.

De voorraad die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht ‘mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel’, zegt de woordvoerder.

‘Bij ons is er nog voldoende’, zegt Ann Eeckhout, woordvoerder van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). ‘De stock is vijf keer groter dan de totale hoeveelheid die we al onder de ziekenhuizen hebben verdeeld.’

De virusremmer remdisivir werd in augustus aan België geleverd en wordt aangeraden voor ernstig zieke covid-patiënten met bijvoorbeeld ernstige ademhalingsmoeilijkheden of zuurstoftekort in het bloed. In de voorschriften van Sciensano staat dat het middel niet langer dan nodig toegediend moet worden wegens de ‘gelimiteerde voorraad’. Het is ook geen goedkope behandeling: een kuur kost 2.070 euro. Het middel werd oorspronkelijk gebruikt tegen het ebolavirus. Verder wordt ook de goedkope steroïde dexamethason aangeraden.

Geen voorraad in ziekenhuis

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. Nederland klopte de jongste weken aan bij de Commissie, omdat zijn voorraad snel slonk. De afgelopen weken loopt het aantal coronapatiënten in het land snel op. De ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad remdesivir in huis. Ze moeten het middel bestellen bij het Rijksinstituut. De woordvoerder weet niet hoeveel remdesivir er in Brussel is besteld voor Nederland. Hij wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan het middel, omdat de vraag groter is dan het aanbod.