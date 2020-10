Storm Delta wordt orkaan en bedreigt Mexico en de VS

De tropische storm Delta is een orkaan geworden in de Caraïben. De orkaan zal aan kracht winnen tijdens de passage over het Mexicaanse schiereiland Yucatan dinsdag voor het natuurgeweld deze week aankomt in het zuiden van de Verenigde Staten.

Delta bevindt zich ten zuidwesten van Jamaïca met aanhoudende windsnelheden van 130 kilometer per uur, met rukwinden die nog sterker kunnen zijn. De orkaan beweegt zich naar de Amerikaanse kust aan de Golf van Mexico met een snelheid van 11 kilometer per uur, meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC.

‘We voorzien dat Delta een orkaan van grote intensiteit zal zijn wanneer die het schiereiland van Yucatan zal naderen’, aldus het NHC. Het gaat daarbij om orkanen van de categorieën 3 tot 5 op een schaal van 5. Het noordelijke deel van het schiereiland Yucatan zal volgens het NHC de komende 36 uur gevaarlijke omstandigheden kennen.

Het oog van de orkaan zal in de nacht van dinsdag op woensdag het noordoosten van Yucatan naderen. Woensdagochtend vroeg komt Delta aan in de Golf van Mexico. Donderdagavond en vrijdagochtend zal Delta het zuiden van de VS bereiken, op een nog onbepaald punt in Texas, Louisiana, Mississippi of Alabama.

Delta is al de 26ste storm met een naam tijdens een druk orkaanseizoen, waarbij al enkele records zijn gebroken. De voorziene lijst met namen is al uitgeput, waardoor de meteorologen ze identificeren met behulp van het Griekse alfabet.