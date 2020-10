Warner Bros. herschikt planning: ‘Dune’, ‘The Batman’ en ‘Matrix 4’ uitgesteld

Filmstudio Warner Bros. heeft zijn kalender herschikt. De nieuwe filmbewerking van Frank Herberts sciencefictionklassieker ‘Dune’wordt uitgesteld naar oktober 2021, ‘The Batman’ schuift dan weer op naar maart 2022. Het uitstel is opnieuw een ferme tegenvaller voor de bioscopen.

Door de coronacrisis worstelen filmstudio’s met de releases van verhoopte kaskrakers. Nu heeft filmstudio Warner Bros. zijn planning aangepast en beslist dat ook Dune verplaatst wordt. De film, die oorspronkelijk in december zou verschijnen, verschuift naar oktober 2021. Een opdoffer voor filmfans, maar geen verrassing. Nadat concurrent Universal Studios de nieuwe James Bond, No time to die, uit de novemberkalender haalde, was Dune het eerstvolgende grote filmevenement. Dat risico wil Warner Bros. dus niet nemen.

Volgens The Hollywood Reporter komt het uitstel van Dune er omdat Warner Bros. Wonder Woman 1984 van oktober naar december moest uitstellen. ‘Geen enkele studio wil tegen zichzelf concurreren.’

De trailer van Dune, in een regie van Denis Villeneuve, verscheen al in september. Daarin kon de kijker kennismaken met Timothée Chalamet als Paul Atreides, de prins uit het Huis Atreides die zijn heerschappij over de planeet Arrakis moet zien te verzekeren. Ook Emmy-winnares Zendaya speelt mee.

Dominoreactie

Het uitstel van Dune zorgt voor een dominoreactie. The Batman, ditmaal vertolkt door Robert Pattinson, wordt uitgesteld van oktober 2021 naar maart 2022. De opnames voor die film lagen een tijd stil door de coronabesmetting van Pattinson. De vierde The matrix-film schuift dan weer op van december 2021 naar april 2022, superheldenfilm The flashverschuift van juni 2022 naar november datzelfde jaar. Daarvoor moet Shazam 2 verschuiven van november naar juni 2023. Twee films verdwijnen helemaal van de release-kalender: superheldenfilm Black Adam en Minecraft, gebaseerd op het gelijknamige spel.

Warner Bros. schrijft de verschuivingen toe aan vertragingen in de productie. Wonder Woman 1984 en de animatiefilm Soul (van productiehuis Pixar) zijn nu de enige resterende grote films voor 2020.

Klap voor bioscopen

Bioscopen worstelen door de coronacrisis met een terughoudend publiek. Ook de filmstudio’s weten zich moeilijk een houding te geven. Eerder verkoos Warner Bros. ervoor om de Roald Dahl-verfilming The witches te verkopen aan HBO, in plaats van de film uit te brengen op het grote scherm. Dat doet vermoeden dat Tenet hen niet goed bevallen is. De filmwereld beschouwde die gok van Warner Bros. als de grote coronatest. Over het succes van Tenet communiceert het bedrijf vaag. Disney bracht Mulan dan weer na veel wikken en wegen uit in september uit op de eigen streamingdienst Disney+.

In het Verenigd Koninkrijk sloot de bioscoopketen Cineworld tijdelijk 700 cinema’s, nadat bekendraakte dat James Bond tot april weg zou blijven van het grote scherm.