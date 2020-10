Gemiddeld tiental overlijdens per dag

De coronacijfers blijven verder stijgen. Zo stierven er tussen 26 september en 2 oktober gemiddeld 10 mensen per dag. Een week eerder waren er nog gemiddeld 4,6 overlijdens per dag.

Tussen 26 september en 2 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.309 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt dinsdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 48 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor.

In diezelfde periode stierven in ons land elke dag gemiddeld 10,3 mensen. Alles samen kostte het virus Sars-CoV-2 in België nu al het leven aan 10.078 personen.

Daarnaast worden er volgens de meest recente cijfers elke dag gemiddeld 81 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op 5 oktober waren 937 bedden ingenomen door covid-patiënten, van wie er 195 intensieve zorgen nodig hebben.

Van alle testen die genomen worden, test inmiddels 7,3 procent positief. Het positiviteitsratio blijft dus in stijgende lijn.

Twintigers

Maandag liet het crisiscentrum weten dat de stijging ‘in alle provincies en bij alle leeftijden’ zichtbaar is. ‘Het hoogst aantal besmettingen doet zich nog steeds voor bij de twintigjarigen, op de voet gevolgd door de oudere tieners’, zei viroloog Steven Van Gucht.

‘Het aantal besmettingen neemt verhoudingsgewijs af met de leeftijd, maar stijgt weliswaar ook bij de oudere leeftijden. We zien onder andere een onrustwekkende stijging bij de negentigplussers.’ Sinds begin september is het aantal gevallen in die leeftijdscategorie bijna vertienvoudigd, klinkt het. ‘Verontrustend, want het gaat om een zeer kwetsbare leeftijdsgroep.’

‘België volgt de evolutie die we ook in Nederland en Frankrijk zien’, aldus nog Van Gucht.