Bouchez krijgt laatste kans als voorzitter, met hulp van elf ‘wijzen’

De parlementsleden van de MR zijn maandagavond in de parlementaire intergroep overeengekomen om het vertrouwen te behouden in hun partijvoorzitter, Georges-Louis Bouchez. Hij zal zich wel moeten laten omringen door 11 ‘wijzen’ van de partij.

Het debat duurde meer dan vier uur en verliep bij momenten erg levendig. Bouchez lag zwaar onder vuur na zijn opmerkelijke casting in de nieuwe federale regering en een mislukte herschikking van de MR-ministers in de Waalse regering. Als staatssecretaris koos hij Mathieu Michel, de relatief onbekende broer van Europees Raadsvoorzitter en voormalig MR-premier Charles Michel. Daardoor moest Denis Ducarme plaats ruimen.

Bouchez probeerde die laatste dan minister te maken in de Waalse regering, ten koste van Valérie De Bue, maar moest die beslissing al snel weer intrekken toen bleek dat de Waalse regering dan niet meer aan het decretaal vastgelegde minimum van één derde vrouwen komt.

Het nieuwe besluitvormende orgaan, dat dus wordt samengesteld uit elf wijzen, zal naast het uitgebreide bureau bestaan en moet ‘ervoor zorgen dat er een debat wordt gevoerd rond de beslissingen’, zo verklaarde voormalig minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine na afloop van de meeting. Wie precies die elf zijn is nog niet duidelijk, wel dat ex-minister Denis Ducarme één van hen is. Het zijn in elk geval meer leden dan gisteren verwacht werd. Daarmee komt er een einde aan Bouchezs ‘hypervoorzitterschap’.

Gisteren werden de namen genoemd van vice­premier Sophie Wilmès, Waals ­viceminister-president Willy Borsus, de minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet en de Brusselse MR-fractieleider Alexia Bertrand. Ook ondervoorzitters Gérard Deprez en Katrin Jardin werden genoemd.

Hervorming statuten

‘We zijn ook een aanpassing van ons bestuur en onze communicatie overeengekomen en willen tegelijkertijd meer samenwerken met de parlementsleden om een collectieve dynamiek te creëren. We zullen ook doorgaan met de nu al aan de gang zijnde hervorming van onze statuten’, verzekerde van zijn kant de Waalse minister van Economie, Willy Borsus. Hij waarschuwde wel dat dergelijke incidenten niet meer mogen voorvallen en dat Bouchez een laatste kans krijgt. Borsus sprak voor het partijkantoor nog van ontslag.

‘We zijn erin geslaagd te landen, maar er is nog werk aan de winkel’, reageerde ook Denis Ducarme. ‘We hebben dit allemaal in het geheugen en we vergeten het niet, maar het was belangrijk om onze militanten gerust te stellen’, aldus Ducarme. Zijn woorden gisteren waren dat hij op dit moment niet trots is om liberaal te zijn en dat het beeld dat ze nu aan de bevolking geven ‘dégueulasse’ is. ‘De MR is zichzelf aan het kapotmaken.’

Laruelle sprak voor de vergadering nog over het nepotisme van de partij. ‘Ik heb het gehad met praktijken die lijken op die van een maffiaclan.’ Onder meer de macht van de familie Michel ligt zwaar op de maag van de partij.

Georges-Louis Bouchez heeft niet gereageerd, hij verliet de vergadering zonder commentaar.