Israël bombardeert Gaza na raketaanval

Israël heeft maandag een luchtaanval uitgevoerd op stellingen van Hamas in de Gazastrook.

De bombardementen zijn een antwoord op een eerdere raketaanval vanuit de Palestijnse enclave, zo meldt het Israëlische leger. Er zijn voorlopig geen berichten over gewonden of schade.

Volgens het Israëlische leger zou er maandagavond vanuit Gaza een raket zijn afgevuurd in de richting van Israël. Het projectiel kwam neer in een open veld en zorgde ervoor dat in de nabijgelegen kibboets Kerem Shalom het alarm afging.

Israël beschouwt Hamas, dat de Gazastrook controleert, als een terreurorganisatie.