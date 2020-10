Donald Trump heeft ziekenhuis verlaten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag zoals voorzien rond 18.30 uur lokale tijd (0.30 uur in België) het militair ziekenhuis Walter Reed in Bethesda, nabij Washington, verlaten. Hij werd enkele dagen eerder in het ziekenhuis opgenomen nadat hij besmet bleek met covid-19.

Trump verliet het ziekenhuis te voet, liep een trapje af en stapte voor de ogen van de verzamelde pers in een zwarte wagen terwijl hij zijn duim opstak. Hij droeg een mondkapje. Daarna ging het richting de presidentiële helikopter, die hem naar het Witte Huis brengt.

Trump (74) is nog niet helemaal hersteld, maar wel voldoende om veilig naar huis te kunnen gaan, had zijn lijfarts Sean Conley eerder op de dag al gezegd. In het Witte Huis zal Trump de klok rond ‘medische zorg van wereldklasse’ genieten, klonk het toen.

Net voor hij het ziekenhuis verliet stuurde Trump nog een tweet de wereld in waarin hij verklaarde dat hij ‘binnenkort’ zijn campagne hervat. Vervolgens foeterde hij, eveneens in een tweet, dat het ‘fake news enkel nep-opiniepeilingen toont’.