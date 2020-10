Welkom bij De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden, dat vandaag om 20 uur plaatsvindt in meer dan 70 Vlaamse bibliotheken. Dit is een dictee voor gewone én buitengewone taalliefhebbers, waarbij spellen en spelen hand in hand gaan.

Raakt u niet in de bib, of kunt u zich beter concentreren achter uw eigen schrijftafel, dan kunt u hier ook deelnemen. Uw gastvrouw is Radio 1-stem Sofie Lemaire.

Download hieronder vanavond de drie antwoordkaarten en het kladblad. Die hebt u nodig voor het dicteespel in drie rondes. Indien u om 20 uur geen video te zien krijgt, refresht u best even de pagina. Na afloop, om 22 uur, vindt u hier ook de correcte antwoorden en de dicteetekst van Bart Van Craeyevelt.

Veel spelplezier!

De Schrijfwijzen – Het Groot Dictee Heruitgevonden is een initiatief van Creatief Schrijven, De Standaard, Radio 1 en de Vlaamse bibliotheken, naar een idee van de bibliotheek van Mechelen. Het dictee werd opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek KBR in Brussel.