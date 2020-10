Jérémy Doku neemt met krop in de keel afscheid van Anderlecht-fans: “Bedankt voor de voorbije acht jaar”

Jérémy Doku heeft maandagavond zijn eigen transfer naar Rennes aangekondigd op zijn persoonlijke Twitteraccount. Met een krop in de keel: “Ik moet nu afscheid nemen van de jongens waarmee ik alles beleefd heb.” De overgang werd inmiddels bevestigd door zijn club Anderlecht. De Rode Duivel tekent een contract voor vijf jaar bij de leider uit de Ligue 1.

“Een aantal dagen geleden heb ik een aanbieding ontvangen van Rennes. Een club uit de Ligue 1 die zeker is van de Champions League”, zegt Doku in een filmpje dat hij maandagavond op zijn Twitteraccount postte. “Een droom voor elke jonge speler. De laatste dagen is alles heel snel gegaan voor mij. Maar ik heb gekozen voor een nieuwe stap. Ik moet nu afscheid nemen van de club van mijn hart en de jongens waarmee ik alles beleefd heb. Mijn eerste wedstrijd, mijn eerste assist, mijn eerste doelpunt...” zegt hij met een krop in de keel.

Thank you to everyone @rscanderlecht for the past 8 years I’ve been a part of this family, supporting me to grow as a player and a person.



I love this club and will never forget the memories we have shared. I wish you success for the future and I’m sure we will meet again ?????? pic.twitter.com/dIRjDTNqWJ — Jeremy Doku (@JeremyDoku) October 5, 2020

“Ik speel al sinds mijn tien jaar in het paars. Samen met spelers als Anouar (Ait El Hadj), Marco (Kana), Killian (Sardella) en Yari (Verschaeren) doorliepen we alle reeksen - de generatie 2002. We zijn allemaal samen opgegroeid op Neerpede en hebben allemaal hard gewerkt om de beste te zijn. En ik de snelste, natuurlijk (lacht). Samen in de eerste ploeg spelen was echt zot, een droom voor ons. Merci voor jullie steun, merci dat jullie ons kansen gaven als jonge spelers. Dat zal ik echt nooit vergeten. Ik vertrek met pijn in het hart, maar ook met veel trots. Ik sta nu tussen spelers als Romelu, Tielemans… Dat is niet niets. Er zijn veel mensen die ik wil bedanken, die me geholpen en gesteund hebben de afgelopen jaren, zoals de coaches, de leerkrachten, de staf. Iedereen die er was heeft me geholpen, maar vooral jullie, de supporters.”

Na 10 jaar in het paars-wit tekent @JeremyDoku een contract van 5 jaar voor le Stade Rennais. Bonne chance en Ligue 1 et en Champions League. ???? https://t.co/6a941UbJ0X pic.twitter.com/feclZ1ioIH — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 5, 2020

Doku kwam ook op de clubwebsite nog terug op zijn vertrek. “Ik ben de club en iedereen met wie ik de afgelopen jaren werkte zo dankbaar voor alle kansen die ik hier gekregen heb. Anderlecht zal voor de rest van mijn leven mijn thuis blijven. Maar nu heb ik enorm veel zin om mij te gaan bewijzen in een sterke competitie en de Champions League, een absolute jongensdroom. Bij Rennes ga ik hard werken en mijn speelkansen gebruiken om nog sterker te worden”, vertelt Doku op de website van Anderlecht.

Sportief directeur Peter Verbeke zegt dat de verkoop van Doku niet past binnen de visie van de club. “Vanuit sportief oogpunt is deze transfer natuurlijk een zware aderlating. Het is ook een transfer die niet past binnen onze sportieve visie. Maar we moeten eerst onze financiële positie veiligstellen, vooraleer we die visie ten volle kunnen uitrollen. Het is nu aan Yari, Mus, Francis en anderen om een stap te zetten. Daarnaast was het ook de wens van Jeremy om deze stap te zetten en zich verder te ontwikkelen bij een club die in de Champions League actief is. Deze transfer is wel opnieuw een compliment voor onze gehele jeugdwerking. We wensen Jeremy alle succes en hopen dat Rennes niet zijn eindbestemming zal worden.”