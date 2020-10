Congocommisie: ‘Verwacht niet te veel tegen 1 december’

Tegen 1 december komen de tien ­experts van de parlementaire Congocommissie met een eerste rapport. De historische verantwoordelijken zullen ‘met naam en toenaam’ worden genoemd.

De bijzondere Kamercommissie die zich buigt over het Belgische koloniale verleden, kwam maandag voor het eerst in openbare zitting samen. De tien experts die de commissie begeleiden, brachten verslag uit van hun werk. Tegen 1 december komen ze met een eerste rapport dat de verdere werkzaamheden van de commissie zal vormgeven.

De experts temperden de verwachtingen. ‘Ik zie dat er zeer ­hoge verwachtingen zijn, maar het rapport zal slechts preliminair en inleidend zijn’, zei historica Gillian Mathys (UGent). ‘Het is weinig voorgekomen dat er zo’n brede vraag werd voorgeschoteld aan een groep experts.’

De commissie moet zowel leiden tot beter historisch inzicht als tot ‘verzoening’ tussen Belgen ­onderling en tussen Belgen en Congolezen, Rwandezen en Burundezen. ‘Verwacht niet te veel van ons tegen 1 december’, vulde juriste Martien Schotsmans aan. De commissie stuurde inmiddels 245 vragenlijsten uit naar academici, middenveldorganisaties, musea en individuen.

De N-VA plaatste vraagtekens bij de aanwezigheid van Laure Uwase bij de experts. Vanwege haar kritiek op het Rwandese re­gime noemt Rwanda haar een ­‘negationiste’ van de Rwandese genocide. De kwestie wordt maandag in de commissie achter gesloten deuren behandeld.

Expert Zana Etambala (KU Leuven) zei dat de personen die verantwoordelijk waren voor wandaden in de ex-kolonies, ‘met naam en toenaam’ zullen worden genoemd. ‘We zijn daar niet bang van’, zei Etambala. Daarbij zijn onder meer Leopold II, de kerk, de Belgische regering, het leger en enkele grote Belgische bedrijven. ‘Het gaat niet om Jan met de pet, niet over de gewone Vlaamse, Brusselse of Vlaamse sterveling.’