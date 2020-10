AC/DC kondigt nieuwe single aan

De van oorsprong Australische band AC/DC heeft officieel een comeback-single aangekondigd.

De groep liet maandag via sociale media weten dat woensdag om 06.00 uur Belgische tijd ‘Shot in the Dark’ zal verschijnen. Insiders gaan ervan uit dat AC/DC ook een nieuw album heeft opgenomen.

Het is voor het eerst in zes jaar dat de hardrockband rond leadgitarist Angus Young met nieuwe muziek uitpakt. Het tot nu toe laatste album, ‘Rock or Bust’, kwam in 2014 uit.

Na een lange tournee die tot 2016 heeft geduurd, trok AC/DC zich uit de openbaarheid terug. Vorige week meldde de band met een nieuwe groepsfoto weer present, tegelijk de terugkeer van oudgedienden aankondigend. Zo is zanger Brian Johnson weer van de partij nadat hij de laatste tournee wegens gehoorproblemen vroegtijdig had moeten vaarwel zeggen. Eveneens terug zijn bassist Cliff Williams en de vroegere drummer Phil Rudd. De groep is compleet met ritmegitarist Stevie Young. Hij had in 2014 al die rol van zijn toen zieke en ondertussen overleden oom Michael overgenomen.