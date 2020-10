Donald Trump zegt dat hij het ziekenhuis straks verlaat

De Amerikaanse president Donald Trump laat weten dat hij het ziekenhuis over enkele uren kan verlaten. Dat heeft hij bekendgemaakt op Twitter.

’Ik voel me goed. Wees niet bang van covid-19. Laat het je leven niet domineren. Ik voel me beter dan twintig jaar geleden’, schrijft de Amerikaanse president op Twitter. In zijn bericht laat hij weten dat hij over enkele uren het ziekenhuis mag verlaten. De president wordt al sinds eind vorige week verzorgd in het Walter Reed Medical Center nadat hij besmet raakte met het coronavirus.

Ook verschillende mensen uit de omgeving van Trump hebben het virus opgelopen. Onder wie ook First Lady Melania Trump. Zij heeft eerder vandaag via Twitter laten weten dat ze milde symptomen heeft en zich goed voelt.

De Verenigde Staten tellen momenteel 208.064 doden. In Canada kwamen 9.462 mensen om het leven door covid-19.

De dokters van Trump gaven maandagavond een persconferentie over de gezondheid van de president: ‘Het gaat goed met de president. De laatste keer dat hij koorts maakte, was 72 uur geleden. Daarnaast heeft hij geen ademhalingsklachten en is zijn zuurstofgehalte in orde.’

Trump werd in het ziekenhuis behandeld door onder meer remdesivir en zou zijn vierde dosis maandagavond krijgen, voor hij terugkeert naar het Witte Huis.

Tijdens de persconferentie vroeg een journaliste wanneer de laatste keer was dat Trump negatief testte op het virus. Op deze vraag kon dokter Sean Conley geen antwoord geven. ‘Ik wil niet teruggaan in de tijd’, klonk het.