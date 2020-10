Volgens Christoph D’Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst, kunnen de ziekenhuizen in zijn stad niet nog meer patiënten uit Brussel opvangen. Maar de ziekenhuizen weten beter.

‘Dit is weinig collegiaal en strookt niet met de richtlijnen van de overheid die zeggen dat we covid-pa­tiënten maximaal spreiden.’ Marc Noppen, de ceo van het UZ Brussel, is niet te spreken over de uitspraken ...