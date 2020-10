Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese wil Brusselse coronapatiënten weigeren

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst wil in de toekomst coronapatiënten uit Brussel kunnen weigeren. ‘De grenzen van onze medische solidariteit zijn bereikt’, zegt D’Haese aan VRT. ‘Dat druist in tegen de federale richtlijn om patiënten te spreiden’, reageert Mac Noppen, de ceo van het UZ Brussel.

Omdat de Brusselse ziekenhuizen met hun huidige capaciteit de toestroom van covid-19-patiënten niet meer aankunnen, belanden heel wat van de nieuwe zieken voor een opname in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) en het Onze-Lieve-Vrouw­ziekenhuis (OLV) in Aalst. Dat leidt tot bezorgdheid bij Christoph D’Haese (N-VA), hoofd van de crisiscel in Aalst en voorzitter van het ASZ.

Hij vreest dat besmette inwoners van Aalst door de stijgende drukte niet meer in eigen streek terecht zullen kunnen voor medische verzorging. ‘Het spreekt voor zich dat de mensen geholpen moeten worden. Maar er zijn grenzen aan de medische solidariteit. Ik geloof dat die grens nu bereikt is. Ik ga er redelijkerwijs van uit dat het basisprincipe moet zijn dat een Aalsterse patiënt naar een Aalsters ziekenhuis moet kunnen gaan, dat is ook het meest medisch verantwoord denk ik’, zegt D’Haese aan VRT.

Twijfels over geldigheid

Marc Noppen, de ceo van het UZ Brussel, begrijpt niet waarom D’Haese een opnamestop wil van Brusselse patiënten. ‘Een vreemde beslissing, want die druist in tegen de federale richtlijn om zo veel mogelijk patiënten te spreiden, net om te vermijden dat ziekenhuizen overbelast raken zoals in de eerste golf’, zegt Noppen. Noppen twijfelt daarnaast ook over de geldigheid van de eenzijdige beslissing. ‘Ik denk dat het niet kan, tenzij je dit meldt aan de federale hulpdiensten, want dat betekent dat ook de 112 niet meer naar de ziekenhuizen in Aalst mogen komen. Ik vind dat bijzonder eigenaardig en weet zelfs niet of dit kan, zo selectief de deuren sluiten. Tenzij je daar een goede reden voor hebt, maar ze hebben nog capaciteit voor covid-19-patiënten. We kennen die cijfers’, verklaart Noppen.