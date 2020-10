Novak Djokovic weer stapje dichter bij tweede eindzege in Roland Garros

Novak Djokovic (ATP-1) heeft de kwartfinales van Roland-Garros bereikt. De Serviër, het eerste reekshoofd, versloeg maandag in de vierde ronde de Rus Karen Khachanov (ATP-16) met 6-4, 6-3 en 6-3 in 2 uur er 23 minuten.

Om door te stoten naar de halve finales, moet Djokovic voorbij de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-18) of de Duitse qualifier Daniel Altmeier (ATP-186). De 33-jarige Djokovic jaagt op een tweede titel in Parijs (na 2016). Het is al het elfde jaar op rij dat hij minstens de laatste acht haalt aan de Porte d’Auteuil. Vorig jaar was Dominic Thiem (ATP-3) in de halve finale te sterk.