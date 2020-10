Anderlecht huurt 20-jarige Nigeriaanse spits Paul Mukairu voor één jaar van Turkse eersteklasser Antalyaspor

Anderlecht heeft op Deadline Day toch nog een aanvallende versterking beet. De 20-jarige Paul Mukairu komt op huurbasis voor 1 seizoen over van het Turkse Antalyaspor. Dat maakte de club zelf bekend.

De Nigeriaanse aanvaller werd opgeleid in de FC Heart Academy in zijn geboorteland, in 2019 trok hij naar de Turkse Süper Lig. Anderlecht kondigt Mukairu aan als een “polyvalente rechtsvoetige aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken kan spelen”.

De speler zelf is nog niet in Brussel, zijn arbeidsvergunning is nog niet in orde.