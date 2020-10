Slagveld op Etna: vroege vluchter Caicedo verrast, Simon Yates en Geraint Thomas verliezen minuten

Jonathan Caicedo heeft een denderende Giro-etappe richting de Etna gewonnen. De Ecuadoriaanse kampioen maakte deel uit van een vroege vlucht en zong het uit tot op de finish. Harm Vanhoucke was een bijzonder knappe derde, favorieten Geraint Thomas en Simon Yates verloren een pak tijd op de andere favorieten. De 22-jarige João Almeida (Deceuninck - Quick Step) is de nieuwe roze trui.

Hoe kwam de zege tot stand?

Nog voor de start was er al commotie: niemand minder dan Geraint Thomas, die derde stond in het eindklassement en gold als dé topfavoriet voor eindwinst, kwam in de neutrale zone ten val. Aanvankelijk leek hij er met enkel wat schaafwonden vanaf te komen, maar het sterk glooiende parcours op Sicilië loog niet. Op zo’n 30 kilometer van de streep moest Thomas er genadeloos af in het peloton, waarna hij met steun van rozetruidrager Filippo Ganna de Etna beklom.

Tot het lossen van Thomas was de derde rit grotendeels een standaardetappe geweest. Een vroege vlucht van acht renners werd in verschillende fases gevormd tijdens de openingskilometers. Het achttal, met daarbij onder meer onze landgenoot Victor Campenaerts, oude vos Giovanni Visconti; Ecuadoriaans kampioen Jonathan Caicedo en de drievoudige beloftenwereldkampioen tijdrijden Mikkel Bjerg, kreeg een maximale voorsprong van 5’30”. Daarvan bleven zo’n drie minuten over toen ze de flanken van de Etna bereikten.

Caicedo ging aanvankelijk samen met Giovanni Visconti alleen op de Etna, maar na een tijdje moest de 37-jarige Italiaan de rol lossen. Caicedo streed alleen verder en hield het uiteindelijk vol tot op de streep. Visconti werd nog tweede, vlak achter hem was het de 23-jarige Harm Vanhoucke die imponeerde met een straffe derde plek. Caicedo pakte uiteindelijk nét niet genoeg tijd om ook de roze trui te veroveren: die ging met 0,28 seconden verschil (!) naar de 22-jarige João Almeida.

Wie reed zich in de kijker?

Ritwinnaar Caicedo zorgde voor een stunt door zijn vroege vlucht succesvol af te ronden. Bij de favorieten gaf het Trek-blok van Vincenzo Nibali een sterke indruk, maar ook de bijna 38-jarige Domenico Pozzovivo maakte indruk. Harm Vanhoucke en Wilco Kelderman bezorgden de Lage Landen een pak plezier door op de Etna weg te rijden uit de favorietengroep en ook weg te blijven.

Wat deden de favorieten?

Bij de favorieten is er maar één belangrijke conclusie: Geraint Thomas gaat de Giro niet winnen. De Welshman verloor door de hinder die hij na zijn val ondervond vele minuten en kan eindwinst dus vergeten.

Simon Yates kraakte ook op de Etna, maar bij hem was daar aanwijsbare reden voor. En dat terwijl hij twee jaar geleden nog won op de Siciliaanse vulkaan. Yates verloor uiteindelijk zo’n drieënhalve minuut op de andere favorieten: zijn roze aspiraties hebben in de eerste zware etappe meteen een stevige knauw gekregen.

Hoe deden de Belgen het?

Victor Campenaerts toonde zich door mee te springen in de vroege vlucht. Het zeer heuvelachtige parcours, inclusief slotklim van eerste categorie, was echter geen spek naar de bek van hardrijder Vocsnor. De werelduurrecordhouder moest al vroeg op de Etna lossen.

Op de Etna was er een andere Belg die in het oog sprong: Harm Vanhoucke viel samen met Jonathan Castroviejo aan op zo’n zes kilometer van het einde en bleef warempel weg van de favorieten: de jonge renner van Lotto-Soudal eindigde op een zeer fraaie derde plek.

Nog iets dat u moet weten?

Voor de tweede dag op rij werd de wedstrijd even verstoord door een loslopende hond. Gelukkig leidde dat niet tot valpartijen in het peloton.