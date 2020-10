Geen Raheem Sterling tegen Rode Duivels, Jadon Sancho voorlopig niet welkom na inbreuk op coronaregels

Raheem Sterling haakt af bij de Engelse nationale ploeg voor het duel tegen de Rode Duivels van komende zondag (18 uur) in de Nations League. De winger van Manchester City is geblesseerd. Bij The Three Lions zijn Tammy Abraham, Ben Chilwell en Jadon Sancho voorlopig ook nog niet welkom nadat ze een inbreuk begingen op de coronaregels.

Het trio kwam in opspraak bij een feestje voor de 23ste verjaardag van Tammy Abraham. In totaal waren er zo’n twintig mensen aanwezig, terwijl de Britse regering slechts bijeenkomsten van maximum zes personen toelaat. Abraham bood intussen al zijn verontschuldigingen aan. Sancho zou al diep in nesten zitten: hij miste de laatste twee wedstrijden van Borussia Dortmund door ziekte en kwam de hele week niet trainen.

Bij de Engelse voetbalbond lachen ze er alvast niet mee en vertelden ze het drietal hun komst naar het trainingskamp uit te stellen. Flankspeler Jadon Sancho (Dortmund) en linksachter Ben Chilwell (Chelsea) zijn normaal gezien basisspelers voor Engeland, Tammy Abraham (Chelsea) is invaller.

Engeland bereidt zich vanaf maandag voor op de vriendschappelijke interland tegen Wales (donderdag) en de Nations League-duels tegen de Rode Duivels (zondag) en Denemarken (volgende week woensdag).

Vorige maand liep het ook al mis bij de Three Lions in de voorbereiding op het Nations League-duel in IJsland. Bondscoach Gareth Southgate moest youngsters Phil Foden (Manchester City) en Mason Greenwood (Manchester United) toen huiswaarts sturen nadat ze IJslandse vrouwen hadden uitgenodigd in hun hotel.