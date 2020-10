Britse bioscoopketen dicht na uitstel Bondfilm

Hoe erg is het dat de nieuwe James Bond alweer wordt uitgesteld? Voor de Britse bioscoopketen Cineworld volstond het nieuws om bijna 700 cinema’s alvast tijdelijk te sluiten.

De Britse bioscoopketen Cineworld, met cinema’s in de Verenigde Staten, Europa en Israël, is de op een na grootste ter wereld, na de Chinese keten Wanda. Dat ze nu 546 bioscopen sluit in de VS en 127 in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, is dan ook schokkend nieuws in de branche. Directe aanleiding is het nieuws dat de nieuwe James Bond niet in november, maar pas in april 2021 zal uitkomen.

Dit voorjaar beslisten managers van Cineworld om een deel van hun loon af te staan. Toch leed de groep in het eerste halfjaar van 2020 1,36 miljard euro verlies. Aan de 5.500 Britse werknemers wordt ontslag voorgesteld, met een eerste kans om terug te keren mochten de bioscopen ooit heropenen.

Bioscopen worstelen zowel met een terughoudend publiek als met een tekort aan nieuwe films. Filmstudio Warner Bros. besliste net om The witches niet in de bioscoop uit te brengen maar aan streamingdienst HBO te verkopen. De verfilming van Roald Dahls jeugdboek, met Anne Hathaway, was een van de najaarsfilms waarvan veel werd verwacht.