Mali laat meer dan 100 jihadisten vrij

In Mali zijn in het weekend meer dan honderd jihadistische gevangenen vrijgelaten als deel van de onderhandelingen over de vrijlating van een Franse hulpverleenster en een prominent lid van de Malinese oppositie.

Dat meldt AFP op basis van bronnen dichtbij de onderhandelingen.

Hulpverlener Sophie Pétronin werd in december 2016 ontvoerd door gewapende mannen in Gao in het noorden van Mali. Soumaïla Cissé, voormalig leider van de oppositie en drie keer tweede bij presidentsverkiezingen, werd op 25 maart ontvoerd terwijl hij campagne voerde.

In augustus maakte een militaire staatsgreep een einde aan het bewind van president Ibrahim Boubacar Keïta. De nieuwe Malinese president, Bah N’Daw, presenteerde ruim een week geleden een nieuwe premier. Moctar Ouane gaat een overgangsregering leiden tot de verkiezingen, die binnen 18 maanden moeten worden gehouden.