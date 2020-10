Delphine van Saksen-Coburg is vanaf heden prinses, en daarmee komt een einde aan een heus koningsdrama. ‘Het voelde onnatuurlijk om te vechten om erkend te worden. Vanbinnen voel ik me veel beter.’

Na een jarenlange strijd werd Delphine van Saksen-Coburg in januari erkend als dochter van koning Albert II van België, enkele dagen geleden werd ook beslist dat ze recht had op de titel prinses van België. In het begin wilde ze die titel niet eens. ‘De vrouw voor u kan eindelijk vrij ademhalen’, zegt haar advocaat Marc Uyttendaele. ‘Dit jaar vol moeilijkheden is gedaan.’

‘Ik doe verder zoals voorheen’, zegt Van Saksen-Coburg. Ze gaat verder als artiest en zegt dat de uitspraak haar oplucht. ‘Dat wil zeggen dat al die jaren de moeite waren, ze hebben me gelijk gegeven. Veel verandert er voor haar niet, zegt ze, maar ‘vanbinnen voel ik me veel beter, vrij, en gelukkiger’. Het pijnlijkste was het wachten, zegt de prinses. ‘Het voelt alsof je continu aan het strijden bent. Het voelde onnatuurlijk om te vechten om erkend te worden door mijn eigen bloed.’

‘Ik blijf Delphine’

‘Ik blijf Delphine, ik ga niet op straat zeggen dat mensen me prinses moeten noemen’, zegt Van Saksen-Coburg. ‘Maar als een liefdadigheidsorganisatie zegt dat het hen kan helpen, wil ik graag mijn naam en titel daarvoor inzetten.’

Voor lange tijd communiceerde Van Saksen-Coburg enkel via haar advocaten. ‘Ik denk dat ik het nu wel verschuldigd ben om te zeggen hoe ik me erbij voel.’ Ze hoopt dat het verhaal nu afgesloten is. ‘Ik hoop dat de zaken nu anders zijn, en ook leuker.’

‘Toen het DNA uitkwam, hebben we ons nog stil gehouden’, zegt Van Saksen-Coburg. ‘We hadden toen een overeenkomst kunnen sluiten - niet financieel of bindend. Maar het persbericht toen las dat hij me nooit zag als dochter en dat hij nooit zulke gevoelens had. Terwijl ik hem sinds mijn 17 heb verdedigd, voelde dat als een mes in mijn rug. “Als het zo zit, wil ik enkel gelijk zijn aan mijn broers en mijn zussen”, dacht ik toen.’

Erfenis

Behalve de achternaam heeft Van Saksen-Coburg ook recht op een deel van de erfenis van haar vader. ‘Wat ik vroeg is om hetzelfde te zijn als mijn broers en zussen. Dat telt voor alles. Als ik het voor het geld had gedaan, was het dom om deze stap te zetten.’ Haar wettige vader Jacques Boël is namelijk veel gegoeder dan de koninklijke familie.

Van koning Filip en de koninklijke familie verwacht ze niets. ‘Ik vraag niets meer’, zegt Van Saksen-Coburg. ‘We zien wel of hij nog iets doet. Ik doe verder met mijn werk. Maar als ze een teken van leven geven, zal ik hen niet de rug toekeren.’