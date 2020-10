In deze Europese landen slaat corona zwaar toe, en zo pakken ze het aan

Heel wat landen in Europa kampen met een sterke heropleving van het coronavirus. Daar gaan ze erg verschillend mee om. Tsjechië kondigt de noodtoestand aan, Ierland bespreekt een volledige lockdown, Frankrijk sluit de cafés in Parijs en Nederland houdt het dan weer op dringende adviezen en een vroegere sluiting van de horeca. Een overzicht.

Tsjechië kondigt de nationale noodtoestand aan. Die duurt zeker tot 18 oktober. Gisteren was er volgens ECDC sprake van 294.51 besmettingen per 100.000 inwoners over de voorbije twee weken. De komende ...