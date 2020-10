Vlaanderen zet in op wijnproductie

Vorig jaar werd in Vlaanderen 750.000 liter wijn geproduceerd, mede dankzij de klimaatverandering. Om de sector te professionaliseren, trekt Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V) 60.000 euro uit voor de ondersteuning en promotie van Vlaamse wijnboeren.

Crevits wil de productie van Vlaamse wijn aanmoedigen. De wijnbouw kent in Vlaanderen (en in de rest van het land) een forse groei, blijkt uit cijfers. Er wordt meer wijn geproduceerd op een grotere oppervlakte en het aantal wijnboeren neemt toe. Uit prognoses blijkt dat de groei de komende jaren nog zal aanhouden.

Dat heeft onder meer te maken met de klimaatverandering. Die maakt dat meer druivenrassen in onze streek zullen gedijen, een nieuwe realiteit die vraagt om bijkomende samenwerking tussen producenten. Daarnaast zal de sector campagnes lanceren om de Vlaamse wijnen bekender te maken bij het brede publiek in binnen- en buitenland.

Er komt een projectsubsidie van 60.000 euro voor de vzw Belgische Wijnbouwers, die 85 procent van de Belgische wijnbouwers vertegenwoordigt. Nog deze winter zal er samen met de wijnbouwsector een online symposium worden georganiseerd. De samenwerking moet goede kwaliteit garanderen en hoopt het Vlaamse chauvinisme op het vlak van wijn aan te moedigen.

‘We geloven er sterk in dat de Vlaamse wijnsector een mooie toekomst tegemoet gaat’, zegt Crevits in Zwijnaarde. Daar oogst ze de laatste druiven van het jaar van wijndomein Waes. Ze vraagt de sector om de komende jaren nauw samen te werken met onderzoeksinstituut Ilvo, dat ook andere landbouwsectoren ondersteunt bij hedendaagse uitdagingen zoals duurzame technologie of de invloed van klimaatverandering op gewassen.