Nobelprijs geneeskunde naar ontdekking hepatitis C-virus

De Nobelprijs geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikanen Harvey Alter, Michael Houghton en Charles Rice, voor de ontdekking van het hepatitis C-virus, dat geelzucht en leverkanker veroorzaakt.

Harvey Alter toonde in 1978 aan dat bloedtransfusies leverziekte konden veroorzaken, ook als het donorbloed was getest op hepatitis A en B - op dat moment de enige bekende hepatitisvirussen. Er moest dus een ander virus in het spel zijn. Tien jaar later kon Michael Houghton het genetische materiaal van een onbekend virus uit bloed isoleren. Charles Rice, ten slotte, bewees in dierexperimenten dat een besmetting met dit onbekende virus leverontsteking kon uitlokken.

Dankzij het werk van de drie laureaten wordt donorbloed vandaag systematisch op hepatitis C-virus gescreend en zijn bloedtransfusies veel veiliger geworden. Ook is hepatitis C met (dure) medicijnen te genezen. Maar nog steeds raken elk jaar 70 miljoen mensen geïnfecteerd met hepatitis-C, en elk jaar overlijden 400.000 mensen aan de gevolgen daarvan.

De drie delen een prijzengeld van 10 miljoen Zweedse kronen (ruim 955.000 euro).