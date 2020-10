Conflict Nagorno-Karabach escaleert verder: ‘We jagen hen op als honden’

De gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach blijven verder escaleren. Er wordt nu ook buiten het betwiste gebied gevochten en beide landen beschuldigen elkaar ervan burgers als doelwit te gebruiken. Volgens The Guardian werden al Syriëstrijders vanuit Turkije naar de regio gestuurd. Turkije en Azerbeidzjan ontkennen.

‘Dit is het einde. We hebben hen laten zien wie we zijn. We jagen hen op als honden’, aldus de Azerbeizjaanse president Ilham Aliyev zondag tijdens een vurige televisietoespraak. Toch lijkt het einde van het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië, dat vorige zondag opnieuw oplaaide, nog niet meteen in zicht.

‘Barbaarse uiting van wanhoop’

Bij een aanval op Ganja, de op een na grootste stad van Azerbeidzjan, werd zondag minstens één burger gedood en raakten vier anderen gewond. De stad bevindt zich op 100 km ten noorden van Stepanakert, de hoofdstad van Karabach. Ook in Beylagan, een andere Azerbeidzjaanse grensregio, zouden er burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat meldt Hikmet Hajiyev, een nauwe medewerker van de Azerbeidzjaanse president Aliyev. Verder zou de industriestad Mingachevir aangevallen zijn geweest. In die stad liggen een waterreservoir en een belangrijke elektriciteitscentrale. ‘Een barbaarse uiting van wanhoop’, noemde Hajiyev het op Twitter.

Armenië ontkent elke aanval op Azerbeidzjan, maar Arayik Harutyanyan, de Armeense leider van Nagorno-Karabach, bevestigde op Facebook dat zijn troepen een militaire vliegbasis in Ganja hebben aangevallen. Er is intussen gestopt met schieten om burgerslachtoffers te voorkomen, zei hij, al waarschuwde hij ook dat ‘militaire gebouwen in de grote steden van Azerbeidzjan’ nu als legitieme doelwitten worden beschouwd. Hij raadde de inwoners van deze steden aan onmiddellijk te vertrekken.

Volgens Armenië zou ook Stepanakert zondag opnieuw zijn geraakt. Er zijn meldingen van zowel dode als gewonde burgers. Het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt de Azerbeidzjaanse strijdkrachten van ‘het opzettelijk aanvallen van de burgerbevolking’.

Voorwaarden voor staakt-het-vuren

In een vurige televisietoespraak gaf de Azerbeidzjaanse president Aliyev de voorwaarden die kunnen leiden tot een staakt-het-vuren. De kans is echter klein dat Armenië die zal aanvaarden. Aliyev zei onder meer dat Nargorno-Karabach van Azerbeidzjan is, dat de Armeense strijdkrachten het gebied moeten verlaten en dat Armenië de territoriale integriteit van Azerbeidzjan moet erkennen.

De nieuwe gevechten brengen de twee voormalige Sovjetrepublieken nog een stap dichter bij een regelrechte oorlog. Als dat gebeurt, dreigen regionale mogendheden Turkije, Rusland en Iran betrokken te worden in een strijd om invloed in de gevoelige zuidelijke Kaukasus.

Er zijn intussen al honderden slachtoffers gevallen, hoewel precieze cijfers niet te verkrijgen zijn. Beide landen beschuldigen elkaar ervan burgers als doelwit te gebruiken.

Syriëstrijders

Volgens de krant The Guardianwerden er al zo’n 1.000 Syriëstrijders vanuit Turkije naar de regio gestuurd om Azerbeidzjan te steunen. Zowel Ankara als Bakoe ontkennen, maar die laatste zegt dan weer dat Armenië hulp krijgt van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Daar is evenwel nog geen bewijs voor gevonden.

Het jarenoude conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach laaide vorige week zondag opnieuw op. Tal van wereldleiders hebben de twee voormalige Sovjetrepublieken sindsdien opgeroepen om naar de onderhandelingstafel te komen. Daar is voorlopig nog niet op ingegaan. Azerbeidzjan wordt openlijk gesteund door Turkije. Armenië heeft zich tot Rusland gewend.