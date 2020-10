Ducarme: ‘Ernstige twijfels of Bouchez vertrouwen kan herstellen’

Voormalig minister Denis Ducarme (MR) zet grote vraagtekens bij de toekomst van zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Het komt er nu op aan om snel de rangen te sluiten en te vermijden dat de crisis overslaat naar de regering, zegt hij in een gesprek met RTL.

Ducarme verdween vorige week uit de federale regering. Bouchez wou hem doorschuiven naar de Waalse regering, maar dat bleek niet mogelijk. De manier waarop Bouchez tewerk ging stootte veel partijgenoten tegen de borst. De partijtop vergadert vanmorgen over hoe het nu verder moet.

In een interview met LN24 op RTL zegt Ducarme maandagmorgen dat er ‘een zodanige vertrouwensbreuk is dat er voor een aantal ministers en parlementsleden ernstige twijfels rijzen of hij zich nog wel kan handhaven als voorzitter.’

Persoonlijk zei hij dat hij zich ‘niet vernederd voelt, maar vernederd is. Dit is vreselijk op persoonlijk vlak, en ik ben gedegouteerd over wat er is gebeurd’. Het is volgens Ducarme nu vooral belangrijk om snel de rangen te sluiten, en zo te vermijden dat de discussie overslaat naar de regering.