Zieke Trump lijkt campagne al te hervatten met ‘onverantwoorde’ autorit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft even het Walter Reed-ziekenhuis verlaten om de daar samengekomen aanhangers te begroeten. Hij leek daarmee te willen aantonen dat hij ondanks zijn besmetting met het coronavirus toch nog in goede gezondheid is en klaar is om zijn verkiezingscampagne verder te zetten. Zijn uitstap stuit op kritiek omdat hij mogelijk agenten in gevaar heeft gebracht.

Trump zei in een videoboodschap ‘veel over covid-19’ geleerd te hebben sinds hij donderdag positief werd bevonden. ‘Ik denk dat ik de geweldige patriotten die op straat staan ga verrassen’, zei hij ook in de video. ‘Ze zijn daar al lange tijd, ze hebben Trump-vlaggen en ze houden van ons land.’

De president deed dat ook effectief, enkele minuten voordat de opgenomen video werd vrijgegeven. Hij stapte in een gepantserde wagen om zich in konvooi langs zijn supporters, buiten aan het Walter Reed-ziekenhuis, te laten voeren. Hij zwaaide naar hen en keerde daarna weer terug naar het ziekenhuis. Op beelden is te zien dat de president een mondkapje droeg en in de wagen werd vergezeld door minstens twee andere personen. Zij droegen enkel gewone chirurgische mondmaskers. Volgens CNN zouden zij nu in quarantaine moeten.

‘Onverantwoord’

James Phillips, professors urgentiegeneeskunde aan de George Washington University en verbonden aan het Walter Reed-ziekenhuis, laakt de beslissing van Trump alvast. ‘De wagen is niet alleen kogelvrij, maar ook hermetisch afgesloten tegen mogelijke aanvallen met chemische wapens. Het risico om daarbinnen covid-19 over te dragen kan niet hoger. Het is ongelofelijk hoe onverantwoord dit is’.

Volgens Judd Deere, woordvoerster van het Witte Huis, was het uitstapje echter besproken met de medische begeleiders van de president. Volgens haar zijn ook alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen om de begeleiders van de president te beschermen.

Volgens Phillips is dat onzin, zo zegt hij aan The New York Times. Voor een andere patiënt dan de president zou dat nooit zijn toegestaan. Hij oppert ook dat de artsen Trump niet konden tegenhouden omdat er van een normale arts-patiënt relatie geen sprake is.

Een campagneleider van Trump zegt aan CNN dat de president wou aantonen dat mensen samen het virus moeten overwinnen door de nodige maatregelen te nemen.

Verschillende behandelingen

De toestand van de president blijft echter onduidelijk. Zijn arts, Conley, beweerde gisteren dat Trump aan de beterende hand is. Hij zou maandag al terug kunnen naar het Witte Huis. Maar experts wijzen er op dat de president verschillende behandelingen lijkt te ondergaan. Zo werken Remdesivir en een infuus van Regeneron het beste in een vroeg stadion van de ziekte, terwijl steroïden normaal later worden toegediend. Trump krijgt ze nu echter allemaal tegelijk toegediend.