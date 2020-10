Hulplijn 1712 vraagt aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in sport- en cultuursector

De hulplijn 1712 heeft een campagne gelanceerd om meer aandacht te vragen voor grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector. De voorbije jaren is die problematiek duidelijk naar voren gekomen in de media maar 1712 krijgt naar eigen zeggen weinig oproepen uit die sectoren. Met de campagne wil de hulplijn aan bekendheid winnen.

Mentale en fysieke mishandeling bij gymnasten, digitaal seksueel geweld en verhalen over stalking: de voorbije maanden kwamen verschillende gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector aan het licht. ‘Omdat taboes, schuld, schaamte en angst een grote rol spelen, ervaren slachtoffers en omstaanders vaak barrières om de stap te zetten naar hulpverlening’, legt Wim Van de Voorde, coördinator van 1712, uit. ‘Het zijn publieke verhalen die illustratief zijn voor wat al langer bekend is bij onderzoekers en hulpverleners: geweld en misbruik in die sectoren vormen in Vlaanderen een aanzienlijk maatschappelijk probleem.’

Daarom lanceert de hulplijn een campagne over grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector. ‘Onze boodschap: kijk niet weg en contacteer 1712 als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag.’ De campagne richt zich in de eerste plaats op omstaanders van psychisch, lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Die omstaanders spelen een belangrijke rol bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag’, legt Van de Voorde uit. ‘Ze kunnen het slachtoffer ondersteunen of contact opnemen met 1712. Ze kunnen ook bijdragen tot een klimaat in de sportclub of cultuurorganisatie waar niet wordt weggekeken van het probleem.’

Voor deze campagne zetten bekende sporters en professionals uit de cultuursector hun schouders onder de boodschap van 1712 of getuigen ze zélf over grensoverschrijdend gedrag, onder wie turnster Aagje Vanwalleghem, atlete Louise Carton en actrices Geneviève Lagravière, Marijke Pinoy en Anemone Valcke.