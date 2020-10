Bus in beslag genomen en chauffeur opgepakt na dodelijk ongeval in Antwerpen

Na het overlijden zondagochtend van een 91-jarige man op een busbaan op de Antwerpse Linkeroever, is in de loop van de dag een lijnbus in beslag genomen voor onderzoek en is een buschauffeur opgepakt voor verhoor. Dat zegt het parket van Antwerpen. Of de bus en de chauffeur in kwestie inderdaad betrokken waren bij het incident is volgens het parket echter nog niet zeker.

Het slachtoffer werd zondagochtend opgemerkt door een buschauffeur - niet diegene die later werd opgepakt - op de busbaan nabij halte Halewijn op de Blancefloerlaan. De bejaarde man overleed ter plaatse. Omdat op die plaats in principe alleen openbaar vervoer mag rijden en omdat het erop leek dat de man was aangereden, werd meteen in de richting van een busongeval gekeken.

De Lijn deed intern onderzoek of een van haar voertuigen mogelijk betrokken was en ook de Antwerpse politie startte een onderzoek naar het incident.

Het parket bevestigt intussen dat het onderzoek voorlopig heeft uitgewezen dat het slachtoffer inderdaad werd aangereden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie verantwoordelijk is en of het gaat om vluchtmisdrijf dan wel of de betrokken chauffeur de aanrijding niet opmerkte.

De Lijn laat zondagavond weten dat de gearresteerde chauffeur niet rechtstreeks bij hen in dienst is, maar wel bij een onderaannemer. De in beslag genomen bus zou eveneens van die externe exploitant zijn, weliswaar met logo’s van De Lijn erop.