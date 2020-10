Coens wil partijhoofdkwartier verhuizen uit de ‘Wet 89’

Partijvoorzitter ­Joachim Coens (CD&V) zoekt een modernere locatie als partijhoofdkwartier, iets wat zijn voorgangers ook al overwogen.

De Wetstraat 89 is al sinds de jaren 90 een begrip in de Belgische politiek en dan vooral bij de christendemocraten. Het is ook de plaats van historische taferelen, zoals het beeld van ex-premier Yves Leterme die er als ‘keizer van de voorkeurstemmen’ op de tafels danste of de tranen van Joke Schauvliege bij haar ontslag. Maar aan de beelden in dat gebouw komt nu wellicht een einde.

Partijfinanciering

Nu partijvoorzitter Joachim Coens na de lange formatie de handen weer wat vrij heeft, wil hij ook de partijvernieuwing eindelijk in een stroomversnelling krijgen. Die modernisering geldt ook voor het gebouw.

De ‘Wet 89’ telt nu acht verdiepingen waar alle oude geledingen hun plekje kregen, maar waar het overzicht totaal zoek was. Coens wil zijn ploeg ‘op één verdieping in één oogopslag kunnen overschouwen’ en is op zoek naar ‘een open space office’.

Uiteraard spelen ook andere motieven daarbij een rol. Sinds de verkiezingsnederlaag in mei vorig jaar ging ook de partijfinanciering voor CD&V serieus achteruit en zijn ze dus met minder mensen. Het is dus logisch om wat kleiner te huizen.

Ook de vorige partijvoorzitter Wouter Beke liet de verkoop van het oude gebouw overigens al eens onderzoeken. Ondanks de goede locatie, vlak bij de Europese wijk, bleek het weliswaar zo verouderd dat de partij er nog amper de grondprijs voor zou krijgen. Het is afwachten of Coens een betere deal kan bekomen.

Verschillende voorzitters probeerden de ‘Wet 89’ in het verleden al eens te reanimeren. Stefaan De Clerck klaagde in 2001 al over het ‘deprimerende gebouw’. Ook hij zocht toen andere locaties, maar kreeg het ‘verkokerde, hiërarchische’ gebouw niet verkocht. De partij koos dan maar voor een renovatie naar een ‘werk- en ontmoetingshuis’ en vormde de ­benedenverdieping om tot een ‘intiem café-restaurant’. Het is nog afwachten of Coens het verouderde gebouw wel verkocht krijgt.

In navolging van SP.A

Eerder dit jaar kondigde ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau al aan dat zijn partij zou vertrekken uit de dure lokalen aan de Brusselse Grasmarkt. De Vlaamse socialisten nemen straks twee verdiepingen in aan de Keizerslaan, waar ook de Franstalige zusterpartij PS gevestigd is.