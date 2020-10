Man zwaargewond bij aanval nabij synagoge in Hamburg

In de buurt van een synagoge in Hamburg heeft een man een 26-jarige aangevallen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond, meldt de politie. De aanval vindt bijna exact een jaar na de antisemitische terreurdaad op een synagoge in het Duitse Halle plaats.

Nabij de Synagoge aan de Hohe Weide in de wijk Eimsbüttel in Hamburg werd een 26-jarige man zwaar verwond door een klap op zijn hoofd met een schop. Het slachtoffer was door zijn keppel herkenbaar als joods, meldt de Süddeutsche Zeitung. Volgens zijn dokters zal hij de aanval, ondanks de ernstige verwondingen, overleven.

De dader, een 29-jarige man, zou gekleed zijn geweest in camouflagekleding en kon snel overmeesterd worden door de politie. Hij maakte geen andere slachtoffers. De synagoge, die met meer dan 3.000 leden al een van de grootste van Duitsland is, kan sowieso rekenen op een politiebewaker en een eigen veiligheidsdienst. Daardoor kon snel ingegrepen worden. Volgens het persbureau DPA had hij een briefje met een hakenkruis op zak.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas roept de Duitsers via Twitter op om zich te verzetten tegen antisemitisme. ‘Dit is geen geïsoleerde daad’, schrijft hij.

De aanval roept herinneringen op aan de antisemitische aanval die bijna exact een jaar geleden plaatsvond in de Duitse stad Halle. Toen probeerde een terrorist een synagoge binnen te dringen tijdens een bijeenkomst voor de joodse feestdag Jom Kippoer. Hij schoot daarbij twee mensen dood, verschillende anderen raakten gewond.