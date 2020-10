Homomannen kapen hashtag #ProudBoys en krijgen daarbij duwtje in de rug van Canadese leger

De Amerikaanse extreemrechtse groepering Proud Boys voelde zich gesterkt nadat president Donald Trump hen vroeg om ‘klaar te staan’. Als tegenreactie kapen trotse homomannen op Twitter de hashtag #proudboys. Ook het Canadese leger doet mee.

Het gebeurt niet elke dag dat het Canadese leger een foto van twee zoenende mannen plaatst op Twitter, maar dat is precies wat er zondag gebeurde onder de hashtag #Proudboys. ‘Als je ons uniform draagt, dan weet je wat dat betekent. Liefde is liefde’, staat er als verwijzing naar de innige kus. Op het moment van schrijven is de foto al bijna 12.000 keer geretweet. Het leger vervoegt zich zo in een koor van trotse homomannen dat de hashtag -met succes- probeert te kapen van de gelijknamige extreemrechtse groepering.

De Amerikaanse Proud Boys staan sinds afgelopen dinsdag in het middelpunt van de belangstelling, nadat Donald Trump hen in het debat met presidentskandidaat Joe Biden had opgeroepen om ‘zich terug te trekken, maar paraat te staan’. Dat antwoordde hij toen moderator Chris Wallace aandrong op het veroordelen van white supremacists en gewapende milities, zoals de Proud Boys. De president beweerde later dat hij de Proud Boys eigenlijk niet kende. Simon Purdue, expert in uiterst rechtse haatgroeperingen en paramilities aan de Northeastern University, noemt die milities ‘het straatleger van het trumpisme’.

Dat de uitspraken van Trump op enthousiasme worden onthaald bij de Proud Boys is wel zeker. Zo melden ze dat hun ledenaantal fors is uitgebreid sinds het debat. De leden dragen trots t-shirts met de opdruk ‘stand back and stand by’. Een nieuw logo met het citaat van Trump en een gele lauwerkrans op een zwarte achtergrond lijkt ook een inslaand succes. De gelijkenis met het logo van Fred Perry is niet toevallig. Het Britse sportmerk gaf eerder al aan gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de toe-eigening van hun merk door de neo-fascisten.

De Proud Boys krijgen nu een koekje van eigen deeg. Trotse homomannen, die samen met de andere leden van de LGBTQ-beweging een historische band met het woord 'pride’ hebben , eigenen zich de hashtag #proudboys toe. Onder die hashtag verschijnen sinds zondagochtend warme herinneringen aan ‘gay pride’-marsen, liefdesbetuigingen en foto’s van zoenende mannen. Het is een slinkse tactiek van online activisten om de aandacht te verschuiven. Eerder werd ze al met groot succes toegepast door fans van Koreaanse pop. Zij overspoelden in juni dit jaar de racistisch geïnspireerde hashtag #whitelivesmatter met foto’s van hun idolen.

My husband and I have been together 30 years. We are:#ProudBoys pic.twitter.com/Fccr6sFD0k — Mark Fish (@SMarkfish) October 4, 2020

De extremistische groepering , die er niet voor terugdeinst geweld te verheerlijken, ontstond in 2016 om ‘de Westerse waarden te verdedigen’. Dat ontaardde al snel in openlijk racisme. Zo had de groep een groot aandeel in de ‘Unite the right’-rally in Charlottesville in 2017, waarbij de tegendemonstrant Heather Heyer opzettelijk werd doodgereden. De leden poseren ook vaak zwaarbewapend op foto’s.