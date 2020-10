Bezieler van modemerk Kenzo overleden aan het coronavirus

De Japanse modeontwerper Kenzo Takada is zondag overleden aan het coronavirus. Hij werd 81 jaar. Dat meldt een woordvoerder. Bijna zijn hele carrière lang werkte Takada vanuit Parijs, vanwaar hij zijn modehuis Kenzo wereldberoemd maakte.

Pal in de Parijse modeweek verliest de Franse hoofdstad een van zijn grootheden. De Japanse modeontwerper Kenzo Takada verloor de strijd tegen covid-19. In 1965 kwam de bezieler van het modemerk Kenzo aan per boot in Marseille. Van daaruit trok hij naar Parijs, waar hij oorspronkelijk van plan was om maar korte tijd te blijven. Hij is er nooit meer vertrokken. Vlak bij Parijs, in het ziekenhuis van Neuilly-sur-Seine, is hij zondag overleden.

Takada lanceerde in 1970 zijn eerst collectie en ging zes jaar later verder onder de merknaam ‘Kenzo’. De naam zou weldra wereldberoemd worden. In 1993 verkocht hij dat merk aan het Franse luxeconglomeraat LVMH, en in 1999 trok hij zich terug uit de modewereld. Nu en dan liet hij nog van zich horen met verschillende projecten.

Takada werd op 27 februari 1939 geboren in Himeji, nabij Osaka.