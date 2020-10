Primoz Roglic de snelste in Luik-Bastenaken-Luik

Primoz Roglic heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen na een ongelooflijke finish. Julian Alaphilippe leek La Doyenne te gaan winnen, maar hinderde Marc Hirschi in volle sprint en gooide vervolgens te vroeg de armen in de lucht. Roglic kwam er met een ultieme jump nog over en won.

Hoe kwam de zege tot stand?

Negen renners, met daarbij de Belgen Kobe Goossens (Lotto - Soudal) en Kenny Molly (Bingoal - Wallonie Bruxelles) kozen vroeg het ruime sop in de Ardennen. Op het geaccidenteerde parcours hield de Zwitser Michael Schär het langst stand, maar voorop blijven bleek een onmogelijke opgave. Het peloton werd geleid door een uitstekende Dries Devenyns (Deceuninck - Quick Step), die de rode loper uitrolde voor wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Op de Côte de la Roche-aux-Faucons ontplofte de koers. De onvermijdelijke aanval van Alaphilippe werd uitstekend gepareerd door Marc Hirschi (Team Sunweb). De Sloveense tandem Tadej Pogacar-Primoz Roglic, eerste en tweede in de Tour, konden aanvankelijk niet volgen maar kwamen wel aansluiten. Het kwartet reed samen naar de finish.

Matej Mohoric kwam nog aansluiten en speelde op de verrassing. Alaphilippe nam de kop in de sprint, maar hinderde Marc Hirschi in de sprint met een bizar manoeuvre. De wereldkampioen gooide vervolgens vroeg de armen in de lucht, waardoor Roglic er nog nét overheen kwam.

Hoe deden de Belgen het?

Greg Van Avermaet (CCC Team) kwam op zo’n 100 kilometer van het einde lelijk ten val met Jay McCarthy (BORA-hansgrohe). Hij botste op een verkeerseiland en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Ook voor Lotto - Soudal was het geen goede dag. Tim Wellens moest op de Côte de la Roche-aux-Faucons vroeg overboord en kon dus geen gooi doen naar een eerste zege in Luik.

Nog iets dat u moet weten?

Michael Albasini (Mitchelton-Scott) reed zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik: de Zwitser wordt in december 40 en stopt na dit jaar met koersen. Albasini won deze wedstrijd bijna in 2016: toen werd hij in een heroïsche editie tweede achter Wout Poels.