Twee op twee voor Italië: Diego Ulissi verslaat Peter Sagan op pittige slotklim

Diego Ulissi heeft de eerste rit in lijn van de Giro 2020 gewonnen. De Italiaan versloeg Peter Sagan op een pittige slotklim in Agrigento. Filippo Ganna blijft in het roze.

Kort:

Roze: Filippo Ganna

Paars: Diego Ulissi

Blauw: Peter Sagan

Wit: Filippo Ganna

Hoe kwam de zege tot stand?

Een groepje van vijf renners vormde al snel de vlucht van de dag. Daarbij een bekende Belg: Thomas De Gendt (Lotto - Soudal). De Semmerzakenaar pakte op de Santa Ninfa, een helling van vierde categorie, de volle buit en deed zo een gooi naar de blauwe bergtrui.

Voor de slotklim in Agrigento kwam alles toch weer samen. Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step) ging vroeg, maar Diego Ulissi (UAE Team Emirates) en Peter Sagan (BORA-hansgrohe) reageerden. De Slowaak leek in een zetel te zitten om voor het eerst in zijn leven een Giro-etappe te winnen, maar werd er in de sprint finaal uitgereden door een indrukwekkende Ulissi. Roze man Filippo Ganna hield stand en blijft leider.

Wie reed zich in de kijker?

Wat de vluchters betreft, was Thomas De Gendt ongetwijfeld de grote ster van de dag. Hij pakte de volle buit op de Santa Ninfa en won ook beide tussensprints. Verder was vooral de overmacht van Ulissi op de slotklim duidelijk, terwijl ook de 23-jarige Mikkel Honoré imponeerde met een derde plaats.

Wat deden de favorieten?

De klassementsmannen roerden zich niet op de slotklim en er was ook niemand die tijd verloor. Geraint Thomas (Ineos) blijft de best geplaatste favoriet en schuift in het klassement op naar de derde plek doordat Mikkel Bjerg op achterstand werd gereden.

Hoe deden de Belgen het?

Op het pittige slotklimmetje verwachtten we niet echt een Belgische gooi naar de zege, en die kwam er inderdaad niet. Maar Thomas De Gendt bezorgde ons land met zijn aanval toch wat plezier in deze tweede Giro-etappe.

Nog iets dat u moet weten?

Astana speelde voor de tweede dag op rij een zeer belangrijke pion kwijt. Kopman Jakob Fuglsang rijdt nog, maar hij verloor na Miguel Angel Lopez op zaterdag nu Alexander Vlasov. De Rus moest opgeven met maagproblemen. Vlasov werd onlangs vijfde in Tirreno-Adriatico en had Fuglsang moeten bijstaan in het gebergte.

Verder was het een slechte dag voor Cofidis. Topsprinter Elia Viviani ging tegen de vlakte, net als Simone Consonni en Nicolas Edet.