Bouchez blijft op post als voorzitter

Georges-Louis Bouchez blijft voorzitter van de MR, maar zal in een videoboodschap mea culpa slaan.

Net als zaterdag is er zondag veel overleg gepleegd bij de MR over de positie van voorzitter Georges-Louis Bouchez. Na een vergadering vanmiddag, met een pak grote namen, onder meer Waals vice-minister-president Willy Borsus en federaal vicepremier Sophie Wilmès, is overeengekomen dat de jonge voorzitter kan blijven zitten. Voorlopig toch. Dat is bevestigd aan De Standaard.

Bouchez zomaar aan de kant schuiven was zelfs geen optie, dat is eenvoudigweg niet voorzien in de statuten. Er komt wel een mea culpa via een videoboodschap. Voor maandagochtend is er een partijbureau bijeengeroepen.

