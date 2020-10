Timothy Castagne en Youri Tielemans lijden met Leicester eerste nederlaag tegen West Ham

Leicester City heeft zondag op de vierde speeldag van de Premier League met 0-3 verloren van West Ham. Het was voor de Foxes de eerste nederlaag van het seizoen. Timothy Castagne en Youri Tielemans speelden de hele wedstrijd. Dennis Praet blesseerde zich in de wedstrijd tegen Manchester City vorige week en zat niet in de selectie.

Na de spectaculaire overwinning vorige week tegen Manchester City, werden de Foxes al snel met hun voeten op de grond gezet. Met een kopbal bracht Antonio (14.) de bezoekers op voorsprong. Leicester nam het heft in handen, maar het was toch Fornals (34.) die de 0-2 mocht maken. Na de rust was het aan Bowen (83.)om de 0-3 eindstand vast te leggen.

Leicester (9 ptn) kende zijn eerste nederlaag van het seizoen en mist zo de aansluiting met leider Everton. West Ham staat op een zevende plaats met zes punten.